Азербайджан просит Украину не допустить выезд этнических армян в качестве добровольцев на территорию Нагорного Карабаха.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Генпрокуратуры.

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев обратился к к генеральным прокурорам США, Канады, Австралии, Германии, России, Грузии, Украины, Беларуси, Узбекистана, Уругвая, Ирака, Ирана, Аргентины, Бразилии, Болгарии и Польши, а также министрам юстиции Ливана, Греции, Сирии и Франции.

В его заявлении говорится о боевых действиях Азербайджана и Армении. Официально Баку утверждает, что в результате осуществления азербайджанской стороной контрнаступальних мер армянские военные силы потеряли часть своих позиций:

«В связи с чем Армения призвала армян, проживающих за рубежом, участвовать в вооруженном конфликте с целью увеличения своей живой силы. В ряде СМИ была распространена информация о том, что около тысячи этнических армян прибыли, или собираются прибыть на территорию Азербайджанской республики».

Напомним, накануне Нагорно-Карабахская республика заявила об уничтожении военных объектов в городе Гянджа. Азербайджанская сторона опровергала информацию о разрушении аэропорта Гянджи. В Баку говорят, что в результате обстрела города один мирный житель погиб и четверо ранены. Несколько людей вытащены из-под завалов.

Недавно спикер Министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовала видео ударов по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту — в ролике показаны последствия удара: разрушенные жилые дома и воронки от разорвавшихся снарядов.