В Нагорном Карабахе продолжаются вооруженные столкновения, которые вспыхнули 27 сентября. По состоянию на 5 октября, известно, что Азербайджан заявил, что занял 7 сел, Армения эту информацию отрицает. Вместе с тем президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян признал потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.

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Продолжаются обстрелы Степанакерта. Накануне взорвали подстанцию. Сейчас в городе перебои с электричеством. Люди пережидают атаки в бомбоубежищах.

Нагорно-Карабахская республика заявила об уничтожении военных объектов в городе Гянджа.

«Если кто не понял моего предупреждения, то это была не шутка. С целью уничтожения военных объектов в городе Гянджа по моему приказу Армия обороны Карабаха нанесла несколько ракетных ударов. На данный момент я приказал прекратить огонь во избежание жертв среди гражданского населения» — президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.

В свою очередь, азербайджанская сторона опровергает информацию о разрушении аэропорта Гянджи. В Баку говорят, что в результате обстрела города один мирный житель погиб и четверо ранены. Несколько людей вытащены из-под завалов.

Позже лидер непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что приказал на некоторое время прекратить артиллерийский и ракетный удар по городам Азербайджана: «Даю время вам обезопасить мирное население».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил накануне о взятии Джебраила (населенный пункт в Нагорно-Карабахской республике). Спикер Минобороны Армении сразу же опроверг информацию о взятии населенного пункта.

В Сети опубликовали фотографии и видео последствий обстрела азербайджанского города Мингечевир, вблизи которого расположена гидроэлектростанция. Известно, что ракета упала в непосредственной близости от энергоблока в Мингечевире, но не взорвалась. Азербайджан обвинил в атаке Армению, но там заявление Баку назвали «ложью».