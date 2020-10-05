Погода в Украине 6 октября будет продиктована приходом фронта — запада Украины зальют дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталка Диденко.

Согласно ее прогнозу, дожди охватят также Житомирскую и Винницкой области: «Дальше их не пропустит мощный восточный антициклон, поэтому на остальной территории Украины будет преобладать сухая, с туманами, погода».

Из плохого — ожидается порывистый юго-восточный ветер.

Температура воздуха ближайшей ночью ожидается на уровне + 11 + 16 градусов, на востоке чуть холоднее + 7 + 10 градусов. Завтра днем ​​в Украине потеплеет до +18 + 23 градусов, а в Крыму до +25 градусов. На западе страны местами + 16 + 18 градусов.

В Киеве вторник будет с облаками, но без существенных осадков, после обеда может немного покапать. Ветер южный и порывистый. Температура воздуха ночью составит + 13 + 15 градусов, а завтра днем ​​в Киеве потеплеет до +20 градусов.

В дальнейшем воздух станет свежее на 2-4 градуса, зайдет атмосферный фронт, который будет тянуть за собой небольшие или умеренные дожди. В ближайшее время теплее будет на востоке и юге Украины — там +20 градусов и выше. Прохладнее на западе: + 13 + 16 градусов. Север и центральные области окунутся в осень:+ 15 + 19 градусов.

Осінь іде спокійно, повільно, як і належить старшій пані, шелестить спідницею і китицями хустки на плечах.Ну, хіба що… Geplaatst door Наталка Діденко op Maandag 5 oktober 2020

Синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь — украинцев ждет еще неделя «бабьего лета», но концу месяца уже прогнозируются дожди со снегом.

На юге Франции наблюдаются штормовой ветер и сильнейшие дожди. Недалеко от коммуны Сен-Мартен-Везюби из-за природных катаклизмов рухнул автомобильный мост.