В ходе расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета проверялась информация о причастности к преступлению Максима Зотова – бизнес-партнера бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Об этом в интервью «РБК-Украина» сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

«Эта версия проверялась. И даже проверялась еще на первых этапах расследования смерти Шеремета», – отметил он.

Глава Нацполиции напомнил, что на сегодняшний день дело уже в суде, потому полиция не имеет права комментировать версии.

Одновременно с этим в Facebook адвокатского объединения «OK Legal» появилось сообщение о том, что суд отменил постановление о прекращении производства по возможной фальсификации уголовного производства в отношении гибели журналиста Павла Шеремета.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. В декабре 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета, а Нацполиция назвала имена вероятных причастных: Яна Дугарь (военная медсестра), Андрей Антоненко (военнослужащий и музыкант) и Юлия Кузьменко (детский врач и волонтер).

Накануне прокуратура огласила обвинительный акт в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Согласно обвинительному акту, подсудимые Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь якобы объединились в преступную группу и по заказу неустановленных лиц решили убить журналиста. Яна Дугарь якобы собирала информацию о передвижении журналиста, а Кузьменко и Антоненко заложили взрывное устройство под автомобиль Шеремета.

Накануне с с Юлии Кузьменко сняли электронное средство контроля.