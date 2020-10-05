Владимир Балух — бывший политзаключенный Кремля и крымчанин — чувствует себя лучше. Напомним, месяц назад его жесткого избили в Киеве, после чего врачи ввели его в состояние медикаментозной комы.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

По ее словам, Владимир Балух находится в сознании и даже пытается разговаривать: «Пациент в сознании, выполняет элементарные инструкции, пытается что-то говорить, но еще очень слаб».

Как сообщалось ранее, следствие рассматривает 4 версии нападения на бывшего политзаключенного Владимира Балуха.