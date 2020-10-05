Выбирая кандидата в украинскую делегацию ТКГ по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе, нужно обращать внимание как на его позицию, так и на профессионализм. Прежде всего, этот человек должен быть погруженным в ситуацию и не импровизировать в своих высказываниях.

Такое заявление в эфире канала «Украина 24» сделал глава делегации Леонид Кравчук.

Он отметил, что замена Витольда Фокина не обязательно должна быть родом с Донбасса, но при этом хорошо ориентироваться в ситуации, которая сложилась вокруг региона:

«Важны политическая позиция и профессионализм. Чтобы это не был человек, который импровизирует. Чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал ее и не спешил с выводами или оценками».

Он также отметил, что сейчас в стране все воспринимается очень остро, поэтому спешить с выбором нового заместителя не будут.

Ранее Леонид Кравчук заявлял, что в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе могут сформировать совет с участием выходцев из этого региона, который будет нарабатывать предложения для ТКГ.

Как известно, накануне с поста первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отстранили Витольда Фокина.

Напомним, последним для Витольда Фокина стал скандал, который разгорелся после того, как он заявил, что не увидел “подтверждения войны” между Россией и Украиной.

Нардеп от «Слуги народа» Александр Качура заявлял, что Фокина может заменить Маркиян Лубкивский.