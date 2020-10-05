Социологи назвали предварительных лидеров на местных выборах в Одессе. Отметим, политологи не исключают, что в этом городе будет вестись «грязная» борьба.

Данные опроса, проведенного компанией «Украинская социологическая группа», говорят, что действующий и довольно скандальный мэр Геннадий Труханов имеет почти 46% поддержки, пишет «РБК-Украина».

Опрос также показал, что партия «Оппозиционная платформа — За життя» в лидерах электоральных предпочтений в Одесский областной совет.

Если бы на момент опроса проходили местные выборы, самые большие шансы попасть в Одесский областной совет были бы у партий:

«Оппозиционная платформа — За життя» — 35,4%;

«Слуга народа» — 18,3%;

«Доверяй делам» — 12,4%,

«Европейская солидарность» — 6,5%,

«Батькивщина» — 6,2%;

«Партия Шария» — 5,3%.

Если бы на момент опроса проходили выборы городского головы, то наибольшие шансы попасть во второй тур имели бы:

Геннадий Труханов — 45,4%;

Николай Скорик — 18,9%.

Остальные кандидаты имеют менее 10% сторонников.

Если бы на момент опроса проходили местные выборы, то наибольшие шансы попасть в Одесский городской совет имели бы партии:

«Доверяй делам» — 32,1%;

«Оппозиционная платформа — За життя» — 26,2%;

«Слуга народа» — 10,3%;

«Партия Шария» — 7,6%;

«Европейская Солидарность» — 7,1%.

Ранее данные опроса Социологической группы «Рейтинг» показывали, что больше всего голосов на местных выборах получат 4 парламентские партии.

Опрос фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова показывал, что голосовать на местных выборах в Украине, которые пройдут 25 октября, планируют 41,2% украинцев.