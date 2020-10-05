На Буковине десятки людей повторно заболели COVID-19.

Об этом сообщает Черновицкая областная государственная администрация.

В настоящее время известно, что около 20 буковинцев повторно заразились коронавирусной инфекцией (COVID-19), их болезнь не всегда проходила в легкой форме.

Украинцам напоминают, что сейчас важно соблюдать дистанцию, носить маску, дезинфицировать руки.

Із 5 жовтня почало діяти нове епідемічне зонування, згідно із яким Чернівецька область залишається у «помаранчевій»… Geplaatst door Чернівецька обласна державна адміністрація op Maandag 5 oktober 2020

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за два с половиной месяца в Украине число больных COVID-19, которым необходима госпитализация, увеличилась почти в 5 раз, и прогнозируется дальнейший рост суточной заболеваемости до 5 тысяч.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 4 октября, зафиксированы 3 774 случая коронавирусной инфекции (COVID-19).

В Украине с 5 октября и в течение 14 дней будет действовать новое карантинное зонирование.