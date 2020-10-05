В Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе могут сформировать совет с участием выходцев из этого региона, который будет нарабатывать предложения для ТКГ.

Соответствующее заявление в эфире «Украина 24» сделал глава украинской делегации Леонид Кравчук.

По его словам, свою помощь предлагают многие люди, в том числе те, которые всю жизнь проработали на Донбассе:

«Они занимали там очень важные позиции организационные, политические, хозяйственные. То есть их там хорошо знают, а они хорошо знают Донбасс. Я еще раз хочу сказать, мы думаем над тем, как создать совет людей. Не одного взять члена делегации Украины в ТКГ, а собрать совет людей, которые будут помогать собирать возможности, мнения, предложения».

Как известно, накануне с поста первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе отстранили Витольда Фокина.

Напомним, последним для Витольда Фокина стал скандал, который разгорелся после того, как он заявил, что не увидел “подтверждения войны” между Россией и Украиной.

Нардеп от «Слуги народа» Александр Качура заявлял, что Фокина может заменить Маркиян Лубкивский.

Сергей Сивохо, уволенный с поста советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса, прокомментировал отстранение Витольда Фокина. По мнению Сивохо, Фокина «затравили».