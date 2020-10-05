Пенсии в Украине могут перестать выплачивать уже через 15 лет. Причина: ухудшение демографической ситуации – соотношение работающих к пенсионерам станет критическим, а поднять налоги Кабмин не может.

Скандальное заявление не так давно сделал премьер-министр Денис Шмыгаль. О том, почему украинские пенсии под угрозой, говорится в материале «Обозревателя».

«Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам … Будет мало работоспособных и много пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», – заявил премьер.

Издание напоминает, что премьер не упомянул, что буквально несколько лет назад размер единого социального взноса, который пополняет бюджет Пенсионного фонда, сократили почти в два раза. Еще несколько лет назад все украинцы платили разный взнос. Для отдельных категорий ЕСВ составлял больше 40%, а сейчас – 22% для всех. Кроме того, на фоне этого «Слуги народа» смягчили наказание за зарплаты в конвертах и неоформленных сотрудников.

Представить, что пенсии вовсе перестанут выплачивать, сложно, отмечает автор статьи. Но их размер действительно может снижаться. Государство в любом случае вынуждено содержать пенсионеров. Даже если не будет хватать денег, небольшая выплата останется в любом случае.

В Минсоцполитике заявили, что никакой угрозы выплаты пенсий на данный момент нет. Мол, бюджет Пенсионного фонда вместе с огромным дефицитом уже рассчитан на следующий год. «Дырку» будут компенсировать из общей казны. Что будет через 15 лет, сказать сложно.

Действительно ли во всем виновата демография?

Автор статьи отмечает: «и да, и нет».

Заявление премьера, что пенсии перестанут платить, может еще больше усугубить ситуацию. Молодые люди и без того не рассчитывают на выплату от государства и не спешат платить взносы в ПФУ. А если же им говорят, что через 15 лет вообще не будет пенсий, то какой стимул вообще легально работать? Демографическая ситуация действительно оставляет желать лучшего. И не только в Украине – это распространенная во всей Европе тенденция. Украинцы рожают поздно и мало. Экс-министр соцполитики Андрей Рева уверен: у нас есть огромный ресурс в виде теневой занятости и зарплат в конвертах. Всего за год, с июля прошлого года по июль 2020-го, количество сотрудников, которые платят взнос в Пенсионный фонд, сократилось на 565 тыс. человек. И демографическая ситуация здесь ни при чем. Коронавирус, кризис, увеличение количества физлиц-предпринимателей и смягчение штрафов», — резюмирует в статье.

Как сообщала ранее пресс-служба Комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, в Украине ожидаются проблемы с выплатами пенсий уже к концу 2020 года. Это связано с дефицитом Пенсионного фонда, поскольку задолженность по уплате ЕСВ в него уже составляет 20,5 миллиардов гривен.

Житель Гусятина в Тернопольской области попытался устроит акт самосожжения в местном центре занятости из-за проблем с пенсией.