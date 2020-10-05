Пенсии в Украине могут перестать выплачивать уже через 15 лет.

Соответствующее заявление накануне сделал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, во всем виновата плохая демографическая ситуация – соотношение работающих к пенсионерам станет критическим, а поднять налоги Кабмин не может.

Действительно ли в катастрофе виновата только демографическая ситуация, на этот вопрос попытались ответить журналисты «Страны». В материале издания перечисляются и другие более весомые причины.

Украинцы — стареющая нация, рождаемость у нас действительно катастрофически падает. Одновременно с этим не очень быстро растет продолжительность жизни. Согласно прогнозам ВОЗ, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в Украине составит 72,35 года. При этом велики риски умереть от рака, сахарного диабета и хронических респираторных болезней.

«Армия пенсионеров не увеличивается настолько быстро, что работающие граждане уже не в состоянии ее содержать. Более того, она уменьшается. По данным Пенсионного фонда, в 2014 году в Украине насчитывалось 13,5 млн пенсионеров, в 2017 — 11,9 млн, Понятно, что такое резкое снижение армии пенсионеров пошло за счет Крыма и Донбасса. Но и после этого списки пенсионеров продолжают сокращаться. На 1 января 2020 года пенсионеров в Украине 11,3 млн, то есть, за три года — минус 600 тысяч человек», — говорится в статье.

Экономист Алексей Кущ уверен, что в будущем пенсионеров станет еще меньше:

«Чтобы получать пенсии, нужно будет предъявить страховой стаж — 35 лет. Но приток советских пенсионеров к 2025-2030 году иссякнет, а заработать так стаж при независимой Украине было сложно, так как наблюдались провалы в 90-х годах, при кризисах 2008, 2014-2015 годов, когда многие люди если и работали, то без оформления».

То есть, люди не будут получать пенсии или станут получать минимальные выплаты по «объективным» причинам — нет нужного стажа.

Более существенные факторы, которые привели к пенсионной катастрофе, высокий уровень трудовой миграции и низкие зарплаты (низкие налоги и отчисления с них).

По оценочным данным, за границей работает до 5-8 млн украинцев и в ближайшее годы эта цифра вряд ли уменьшится.

С рабочими местами перспективы также не самые оптимистические.

«Структура отечественной экономики за последние годы изменилась таким образом, что страна скатилась к аграрно-сырьевой модели. А при такой структуре высокооплачиваемые рабочие места не создаются. Да и вообще рабочих мест мало», — пояснил экономист Виктор Скаршевский.

И это и есть главная проблема из-за которой пенсии действительно скоро невозможно будет платить.

«Если разобраться, у нас уже идут проблемы с пенсиями. Постоянно растет дефицит ПФ, который погашается из бюджета. То есть, часть пенсий — это уже не столь пенсии, сколько социальная бюджетная помощь. Скажем, в этом году плановый дефицит ПФ — 202 млрд гривен, но будет и внеплановый — порядка 20 млрд. Уже сейчас ПФ одалживает у Госказначейства деньги на выплаты пенсий, и погашать долги ему сложно. Поэтому идет накопление задолженности. Если в конце лета на составляла прядка 17 млрд, то сейчас уже около 20 млрд. В проекте бюджета на следующий год дефицит ПФ заложен на уровне 203,2 млрд, но, скорее всего, будет еще дополнительная дыра до 40 млрд, которую придется перекрывать из бюджета», — говорит Скаршевский.

Что касается накопительной системы пенсий, то, по словам Алексея Куща, накопить на пенсии смогут те, кому сейчас меньше 30 лет. А те, кто старше 35 лет, будут вынуждены либо откладывать много, либо до пенсии смогут накопить копейки.

Так, к примеру, если человек будет платить взнос с зарплаты в 5000 гривен, то за год набежит около 1800 гривен (при условии, что вы платите 1%, а работодатель — 2%), а за 10 лет —18 тысяч гривен. То есть, украинцы, которые начнут откладывать на пенсию в 35 лет, и будут получать доплаты еще 20 лет на заслуженном отдыхе, могут рассчитывать всего на дополнительные 187,5 гривен в месяц. А те, кто начнет накапливать в 50 лет — на 70 гривен в месяц.

Чтобы выйти на дополнительную пенсию хотя бы в 1,5 тысячи гривен в месяц, нужно получать зарплату до 50 тысяч гривен и копить не менее 20 лет. Но когда в Украине будут такие зарплаты — неясно. Да и отчисления постоянно должны расти — нужно откладывать по несколько тысяч гривен в месяц, только в этом случае можно будет получать пенсию, на которую реально хотя бы выжить.

Как сообщала ранее пресс-служба Комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, в Украине ожидаются проблемы с выплатами пенсий уже к концу 2020 года. Это связано с дефицитом Пенсионного фонда, поскольку задолженность по уплате ЕСВ в него уже составляет 20,5 миллиардов гривен.