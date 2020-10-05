В Стокгольме началась Нобелевская неделя и первыми, по традиции, объявили лауреатов премии по медицине и физиологии.

Награду получили Харви Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс — за открытие вируса гепатита C.

Отметим, 6 октября также объявят о решении Нобелевского комитета по физике, 7 октября — по химии, 8 октября — по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира.

Как мы уже рассказывали ранее, президент России Владимир Путин, США — Дональд Трамп и Беларуси — Александр Лукашенко получили Шнобелевскую премию — они показали, что во время пандемии политики влияют на жизнь и смерть больше, чем врачи и ученые.

На Нобелевскую премию выдвинули Алексея Навального.