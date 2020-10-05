Национальный банк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении «Дия». Проще говоря, одобрил возможность удаленного открытия банковских счетов при помощи цифровых документов.

Об этом говорится на сайте министерства цифровой трансформации.

В ведомстве отмечают, теперь украинцам при дистанционном открытии счета в банке не нужно физически предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если они имеют цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении «Дия».

Воспользоваться этим методом смогут все украинцы, которые имеют биометрические документы — ID-карту и загранпаспорт. Для этого нужно установить приложение «Дия» и пройти верификацию для получения е-паспорта или заграничного е-паспорта с помощью BankID.

Как будут применять новый метод идентификации и верификации клиента?

В ведомстве отмечают, использовать этот метод банк сможет после подключения к системам Министерства цифровой трансформации.

В целом процесс будет таким:

банк предложит потенциальному клиенту идентифицироваться в приложении «Дия» при помощи BankID;

после удачной идентификации у клиента отображаются цифровые документы, которые содержатся в государственных реестрах;

через защищенные каналы банк получит данные клиента и дополнительно осуществит его фотофиксацию методом распознавания;

после этого клиент сможет пользоваться услугами банка.

Кроме того, аналогично клиент сможет поделиться копией цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта и в отделении банка.

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