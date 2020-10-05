В Украине из-за ухудшения ситуации с COVID-19 могут снова ввести локдаун.

Об этом предупредил в ходе брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, проведение массовых мероприятий с участием большого количества людей гарантированно приводит к ухудшению эпидемической ситуации в этом регионе.

«Понятно, что локдаун — это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции. Но нам также нужно было найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мерами, чтобы не останавливать экономику. Я считаю, что мы нашли такой баланс, но одновременно необходимо и в дальнейшем выполнять все рекомендации Минздрава. Но в случае, если ситуация будет принимать угрожающий характер, министерство будет предлагать возвращение к более жестким карантинным мерам», — заявил Степанов.

Глава ведомства также добавил, что соблюдение карантинных норм напрямую влияет на уменьшение количества больных COVID-19. В качестве примера он привел Тернополь, который в сентябре перевели в «красную» карантинную зону с показателем заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней — 615 больных. Уже через неделю этот показатель снизился до 484.

Что касается остального мира, то уже есть страны, которые ввели решились на повторный локдаун. Так поступили в Израиле — первая страна, которая ввела повторный локдаун — с 25 сентября на две недели там вводили полный карантин.

В начале октября стало известно, что в Мадриде ввели локдаун, который предварительно продлится две недели.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за два с половиной месяца в Украине число больных COVID-19, которым необходима госпитализация, увеличилась почти в 5 раз, и прогнозируется дальнейший рост суточной заболеваемости до 5 тысяч.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 4 октября, зафиксированы 3 774 случая коронавирусной инфекции (COVID-19).

В Украине с 5 октября и в течение 14 дней будет действовать новое карантинное зонирование.

На Буковине десятки людей повторно заболели COVID-19.