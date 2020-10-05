В Броварах пьяный полицейский насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, серьезные травмы также получила дочь погибшей.

Подробности трагедии сообщает «Обозреватель».

Смертельное ДТП произошло 4 октября. Издание отмечает, что погибла 43-летняя Надежда Чамара, а пострадала ее 22-летняя дочь Марина.

Кума семьи Александра говорит, что женщины вышли на базар за продуктами:

«Возвращались домой. Шли по переходу. Им оставалось два шага до тротуара, когда этот водитель вылетел на них. Все автомобили остановились и пропускали пешеходов, а этот летел со скоростью больше 100 километров! У него нет даже тормозного пути».

Надежда погибла сразу. По словам Александры, удар был такой силы, что ее подкинуло в воздух. Водитель не остановился и помчался дальше. Рядом оказалась патрульная машина полиции и его задержали до приезда следственной группы из ГБР.

За рулем был полицейский в состоянии алкогольного опьянения. Издание отмечает, водитель может быть сыном сотрудницы Броварского городского совета (информация пока не подтверждена).

Александра говорит, что в больнице водитель ходил с улыбкой на лице: «Такое впечатление, что он не понимает, что натворил».

Девушка получила серьезные травмы, у нее: повреждены кости таза, предстоят операции.

Ранее глава НПУ сообщал, что за рулем был участковый офицер Деснянского управления полиции. Он уже уволен из органов внутренних дел, а его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности.

Как сообщалось ранее, водитель маршрутки в Киеве на проспекте Свободы сбил троих человек, одна женщина погибла на месте.

Также сообщалось о том, что сотрудница американского посольства и гражданка США Санвер Никаело, которая погибла при загадочных обстоятельствах в Киеве, была женой военного пресс-атташе. Без мамы остались четверо детей.