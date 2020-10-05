В Броварах пьяный полицейский насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, серьезные травмы также получила дочь погибшей.
Подробности трагедии сообщает «Обозреватель».
Смертельное ДТП произошло 4 октября. Издание отмечает, что погибла 43-летняя Надежда Чамара, а пострадала ее 22-летняя дочь Марина.
Кума семьи Александра говорит, что женщины вышли на базар за продуктами:
«Возвращались домой. Шли по переходу. Им оставалось два шага до тротуара, когда этот водитель вылетел на них. Все автомобили остановились и пропускали пешеходов, а этот летел со скоростью больше 100 километров! У него нет даже тормозного пути».
Надежда погибла сразу. По словам Александры, удар был такой силы, что ее подкинуло в воздух. Водитель не остановился и помчался дальше. Рядом оказалась патрульная машина полиции и его задержали до приезда следственной группы из ГБР.
За рулем был полицейский в состоянии алкогольного опьянения. Издание отмечает, водитель может быть сыном сотрудницы Броварского городского совета (информация пока не подтверждена).
Александра говорит, что в больнице водитель ходил с улыбкой на лице: «Такое впечатление, что он не понимает, что натворил».
Девушка получила серьезные травмы, у нее: повреждены кости таза, предстоят операции.
Ранее глава НПУ сообщал, что за рулем был участковый офицер Деснянского управления полиции. Он уже уволен из органов внутренних дел, а его непосредственный руководитель после проведения служебного расследования будет снят с должности.
Как сообщалось ранее, водитель маршрутки в Киеве на проспекте Свободы сбил троих человек, одна женщина погибла на месте.
Также сообщалось о том, что сотрудница американского посольства и гражданка США Санвер Никаело, которая погибла при загадочных обстоятельствах в Киеве, была женой военного пресс-атташе. Без мамы остались четверо детей.