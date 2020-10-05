6 октября в Харькове состоится прощание с погибшими на борту военного самолета Ан-26 курсантами.

Об этом сообщил пресс-офицер Харьковского национального университета воздушных сил Олег Кошевой, передает издание «KHARKIV Today». Известно, что церемонию посетит президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня в центре Харькова на площади Свободы уже прошла генеральная репетиция.

«Это генеральная репетиция перед завтрашним торжественным прощанием с 25 погибшими курсантами и летчиками. Завтра будет президент», — сообщил Кошевой.

Завтра церемония начнется в 10 утра. Отметим, хоронить членов экипажа и курсантов будут в разных местах — там, где решили их родные.

Напомним, катастрофа произошла 25 сентября. Военно-транспортный борт Ан-26Ш упал, а потом загорелся недалеко от Чугуева. На борту находились 27 человек, выжил только один курсант.

Ранее, эксперт госпредприятия «Антонов» опроверг версию крушения Ан-26 с курсантами из-за отказа двигателя и перегруженности.

Штурман Алексей Остапенко, который погиб 25 сентября во время авиакатастрофы под Чугуевом, за несколько минут до трагедии отправил 7-летней дочери последнее сообщение: «Не переживай, все хорошо».

Также сообщалось, что причиной катастрофы самолета Ан-26 под Чугуевом 25 сентября могла стать ошибка пилота при посадке на поле.

29 сентября в Харькове попрощались с одним из курсантов, который погиб в авиакатастрофе с Ан-26 под Чугуевом.