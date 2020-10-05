В Киеве водитель маршрутки вытолкал из транспорта девушку, которая заплатила за проезд не бумажными купюрами, а монетами.

Видео, где неадекватный водитель с криком вышвыривает пассажирку из маршрутки, опубликовал Telegram-канал Kievmap.

Канала отмечает, что хам работает в маршрутке №511.

«Водитель вытолкал из автобуса девушку за то, что та расплатилась монетами. В автобусе №511 на Позняках девушка якобы расплатилась железными гривнами. Очевидцы сообщают, что водитель не стал принимать такие деньги и попросил заменить на бумажные. Когда та отказалась, вышвырнул девушку из автобуса», — говорится в подводке к видео.

Как сообщалось ранее, водитель маршрутки в Киеве на проспекте Свободы сбил троих человек, одна женщина погибла на месте.

В Броварах пьяный полицейский насмерть сбил женщину на пешеходном переходе, серьезные травмы также получила дочь погибшей.