Протесты после выборов вспыхнули не только в Беларуси. Накануне обострилась ситуация в столице Кыргызстана Бишкеке, 4 октября там состоялись выборы и на люди стали выходить люде, которые не согласны с их результатами.

Как сообщает Радио Свобода, проигравшие оппозиционные партии отказались признавать результаты голосования, в ходе которого по официальным данным лидируют провластные партии.

По предварительным данным, семипроцентный избирательный порог преодолели четыре политические силы. Партия «Биримдик» получит 46 депутатских мандатов, «Мекеним Кыргызстан» — 45, «Кыргызстан» — 16 и «Бутун Кыргызстан» — 13.

По мнению оппозиции, это были «самые грязные выборы» в истории страны. Там также заявили, результаты выборов сфальсифицированы. Лидер партии «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов призвал назначить новые выборы — без участия партий, связанных с властью.

Здание правительства в Бишкеке пришлось брать в оцепление спецназа. Митинги несогласных проходят также в Таласе и Нарыне.

Сейчас в Бишкеке так

Несогласные с итогами выборов партии и их сторонники объединились на митинге возле Белого дома. Geplaatst door Bakyt Smailov op Maandag 5 oktober 2020

Евросоюз принял решение ввести санкции против Беларуси. Санкции коснутся 40 должностных лиц, но не самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Минск принял аналогичное решение в ответ.

Светлана Тихановская тем временем приступила к формированию теневого правительства.