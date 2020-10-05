Пожары в Луганской области стали причиной смерти 11 человек. По состоянию на 9 утра 5 октября, из 8 основных очагов пожара 6 уже ликвидированы, 1 очаг локализован и принимаются меры по локализации очага пожара лесного массива в районе села Смоляниново.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отмечают, что наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попали 32 населенных пункта.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь всех 7 очагов пожара составляет свыше 20 тыс. Га.

«Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления продуктами горения, 1 человек — от полученных ожогов, 3 человека — в результате сердечных приступов. Причина гибели еще 4 устанавливается. Пострадали 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС)», — говорится в сообщении спасателей.

Фото и видео: ГСЧС Украины

Ранее в Штабе ООС сообщали, что масштабные лесные пожары в Луганской области были спровоцированы враждебными вооруженными провокациями с применением трассирующих пуль.

Премьер-министр Денис Шмыгаль обещал, что пострадавшим от пожаров в Луганской области выплатят компенсацию.