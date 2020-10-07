Технической причиной падения военного самолета Ан-26 под Чугуевом, вероятно, был отказ одного из блоков системы управления двигателя.

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер Украины Олег Уруский (он возглавил правительственную следственную комиссию).

По его словам, специалисты полностью дешифровали бортовые самописцы, были выявлены грубые нарушения, как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом.

«Установлена техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по «ИКМ» (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя», – сказал он.