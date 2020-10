Лауреатами Нобелевской премия по химии за 2020 год стали Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Дудна. Премия присуждена за открытие генетических ножниц CRISPR/Cas9 — метода редактирования генома, с помощью которого возможно изменение ДНК животных, растений и микроорганизмов.

Об этом сообщил Нобелевский комитет.

Эмманюэль Шарпантье и Дженнифер Дудна исследовали имунную систему бактерии стрептококка и обнаружили молекулярный инструмент, с помощью которого можно делать точные разрезы в генетическом материале.

В своей естественной форме генетические ножницы CRISPR/Cas9 распознают ДНК вирусов, но исследователи доказали, что с их помощью можно разрезать любую молекулу ДНК в заранее определенном месте.

«Генетические ножницы CRISPR/Cas9 произвели революцию в молекулярной биологии, открыли новые возможности для селекции растений, внесли свой вклад в инновационные методы лечения рака, а также могут осуществить мечту об излечении наследственных заболеваний», — заявил далее Нобелевский комитет.

