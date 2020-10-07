Оформить наследство в Украине может быть очень не просто, если вы — переселенец.

«Громада.Схід» приводит пример Татьяны Михайловны, сестра которой умерла в 2015 году. Поскольку у нее не было семьи, Татьяна стала единственной наследницей пенсии умершей. Сразу оформить все документы женщина не могла, потому что жила в оккупированной Ясиноватой. Когда появилась возможность, женщина приехала в Дружковку для оформления наследства, однако получила отказ от отдела государственной регистрации актов гражданского состояния в выдаче свидетельства о смерти сестры. А без этого свидетельства получить наследство она не могла.

По словам юристов, на первом этапе Татьяне Михайловне необходимо обратиться в суд для установления факта смерти сестры для получения свидетельства о смерти.

«Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, очень часто сталкиваются с подобными проблемами. В этой ситуации годами наработанный алгоритм действий. Лицо, имеющее намерение получить свидетельство о смерти украинского образца, должно получить письменный отказ и обратиться в суд с заявлением об установлении факта смерти. Следует обратить внимание, что в таком случае судебный сбор не уплачивается. К заявлению следует приложить доказательства, например, копии медицинских документов, выданных оккупационной администрацией, вещественные доказательства», – заявила юрист Инна Куракина.

Вторым этапом является обращение в суд об установлении дополнительного срока для принятия наследства после смерти сестры. Получив решение суда, женщина обратилась к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство и получила отказ.

Причина заключалась в расхождении в свидетельствах о рождении сестер, а именно – ошибке в фамилиях родителей. Такая ошибка исключает идентификацию родственных отношений между Татьяной и ее родной сестрой.

Правозащитница помогла ей составить очередной иск в суд, который вскоре установил факт родственных отношений. В итоге суд удовлетворил требования истца в полном объеме.

Как сообщалось ранее, украинцы могут потерять право на пенсию при одной ошибке в Трудовой книжке — ошибке в написании имени.