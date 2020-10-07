В Киеве началось судебное заседание по избранию меры пресечения мужчине, который принес в жертву ребенка — зарезал и сжег 6-летнего сына.

Напомним, преступление произошло в киевском микрорайоне Виноградарь. После ссоры с бывшей женой отец убил и поджег 6-летнего сына. Спасти мальчика не удалось.

В пресс-службу Киевской городской прокуратуры сообщили, что санкция по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное противоправное причинение смерти малолетнего ребенка) предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. ТСН сообщает, что заседание по избранию меры пресечения для мужчины уже началось. Сам мужчина свою вину признает.

«План «А» был не допустить, чтобы ребенок выжил до 15 октября. Почитайте, что в этот день должно быть. За 36 лет, которые я живу, мне врали все родственники. Я верю в Бога, в Иисуса людей», – сказал он.

Отметим, мужчина на учете у психиатра не стоит. По его словам, ребенок жаловался на то, что мама над ним издевается, а потому мальчик не хотел с ней жить.