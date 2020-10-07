В Ровно двое неизвестных в балаклавах избили судью городского суда Александра Тимощука. Инцидент произошел возле дома, где живет судья.

Подробности сообщат «Ровно Вечернее».

Источник издания сообщает, что сначала в лицо судье распылили газовый баллончик, а затем избили. ему нанесли множественные ушибы и ссадины. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи судья был отпущен домой.

Прокуратура города Ровно сообщила, что на месте происшествия обнаружен аэрозольный баллончик Кобра-1Н. Полиция проверяет все возможные версии, среди них бытовой и профессиональный конфликт.