В Киеве из-за пандемии COVID-19 перенесут осенние каникулы.

Соответствующее распоряжение, как пишет «Обозреватель», отправили начальникам управлений образования районных в Киеве государственных администраций и руководителям учебных заведений столицы.

Школьники будут отдыхать с 21 по 28 октября.

«С целью предотвращения распространения COVID-19, создания безопасных условий для участников образовательного процесса во время подготовки и проведения местных выборов… предлагаем провести осенние каникулы с 21 по 28 октября включительно. Подчеркиваем на неукоснительном выполнении в учебных заведениях всех необходимых мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни», – говорится в сообщении.