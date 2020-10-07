В одной из воинских частей Национальной гвардии в Вышгороде Киевской области срочник умер после издевательств.

Подробности сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Солдат Национальной гвардии заставил отжиматься сослуживца, а после ударил в грудь. В результате пострадавший скончался. Теперь убийце грозит до 10 лет тюрьмы.

«Установлено, что 03.10.2020 указанный военнослужащий, нарушая уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, применил насилие к своему сослуживцу, а именно заставил последнего отжиматься от пола, после чего нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки, от чего пострадавший потерял сознание и, не приходя в сознание, умер», — говорится в сообщении.

Правоохранители арестовали нацгвардейца, ему вручили подозрение в совершении преступления по ч. 3 ст. 406 УК Украины, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На данный момент продолжается проведение судебно-медицинской экспертизы и следственных действий с целью установления объективных обстоятельств преступления.