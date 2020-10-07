Фонд гарантирования вкладов выплатил более 70 млн грн вкладчикам обанкротившегося банка «Аркада».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Выплаты продолжаются по договорам вкладов и счетам в банке независимо от даты их окончания. Максимальная сумма составляет 200 тысяч гривен.

Выплата средств осуществляется в соответствии с общим реестром вкладчиков «Аркады». Согласно этому перечню, фонд выплатит владельцам 4,6 тыс. счетов около 257 млн грн.

Как вернуть деньги

Для получения средств вкладчики могут обратиться с документом, удостоверяющим личность, а также идентификационным номером к любому из банков-агентов: Кредобанку, Правэкс Банку, Альфа-Банку, Укргазбанку, ПУМБу, Таскомбанку, Идея Банку, банку «Пивденный», ПриватБанку, Универсал Банку или Ощадбанку.

Что касается требований вкладчиков, превышающих гарантированную сумму, и обращений от других кредиторов банка, они принимаются с 1 по 30 октября 2020-го. Для этого нужно направить письменное заявление кредитора или подать требования непосредственно в банке.