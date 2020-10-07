Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян планирует посетить Москву в ближайшее время, чтобы провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Дождь».

Издание отмечает, что встреча Зограба Мнацаканяна с Сергеем Лавровым может состояться 12 октября.

Кроме того, как выяснили журналисты, ведется дипломатическая работа по проведению встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахской проблеме. В качестве вероятных дат встречи называют 8-9 октября. Переговоры могут пройти в Женеве.

Одновременно с этим известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что Армения хочет втянуть в конфликт в Нагорном Карабахе страны Организации Договора о коллективной безопасности и Европы. Хотя, по его мнению, этот конфликт не должен выходить за пределы Армении и Азербайджана.

Соответствующее заявление Алиев сделал в интервью российскому «Первому каналу»:

«На самом деле, конфликт даже не выходит на территорию Армении, поскольку несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории Армении никаких ударов не наносим и на армянскую территорию не переходим. Армянская сторона пытается втянуть в это противостояние ОДКБ, пытается втянуть европейские страны и пытается интернационализировать конфликт».

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят: Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Ранее спикер министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщала, что Азербайджан начал масштабное наступление на юг непризнанной Нагорно-Карабахской Республики — в Степанакерте гремели взрывы.