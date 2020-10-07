Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой в ходе официального визита в Великобританию провели встречу с герцогом и герцогиней Кембриджскими принцем Уильямом и Кейт Миддлтон.

Об этом говорится на официальной странице королевских особ в Twitter.

«Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские провели аудиенцию с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской в ​​Букингемском дворце», — говорится в сообщении.

Отметим, Владимир Зеленский также намерен провести встречу со спикером Палаты общин парламента Великобритании Линдси Гойлом, лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом, посетить Лондонскую фондовую биржу. Также президент встретится с британским премьером Борисом Джонсоном.

Ранее Зеленский заявил, что визит в Великобританию будет историческим. Так, Великобритания выделит Украине почти 1,4 млрд евро в рамках меморандума о развитии украинского военно-морского флота.