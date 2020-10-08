Погода в пятницу в Украине будет способствовать пикникам на свежем воздухе и походам за грибами. Воздух будет влажным, но без существенных дождей.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По ее словам, небольшие дожди возможны в Житомирской области и в отдельных районах Киевской области.

Сухая погода задержится на востоке — там дожди блокирует восточный антициклон.

Температура воздуха — в большинстве областей Украины + 18 + 23 градуса, на юге + 20 + 25 градусов.

В западных областях будет свежее: + 14 + 17 градусов, но прохладу будет компенсировать солнце.

В Киеве в пятницу ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха до +20 градусов, серьезных дождей не будет.

П'ятниця в Україні сприятиме спокійному виїзду за місто на дачі, пікніки та полювання на гриби.Повітря буде вологим,… Geplaatst door Наталка Діденко op Donderdag 8 oktober 2020