Возможность образования тандема таких сильных и близких по духу лидеров, как Владимир Путин и Виктор Медведчук, не может не пугать Запад, который поставил своей целью разобщить россиян и украинцев. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Ранее президент РФ Владимир Путин встретился в своей резиденции в Ново-Огарево с руководителем украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Во время беседы российский лидер заявил о готовности восстанавливать отношения между Москвой и Киевом и подчеркнул, что хочет поскорее снять санкции с Украины.

«Когда-то, я надеюсь, это произойдет», — заявил Путин.

Делая комплимент собеседнику, президент отметил конструктивную позицию Медведчука по сближению с Россией и пожелал тому иметь «больше сторонников» в родной стране.

Комментируя встречу двух государственных деятелей, Олейник заметил, что Путин в своих надеждах на восстановление отношений между российским и украинским народом обращался не только к лидеру «Оппозиционной платформы — За жизнь», но и ко всем политическим силам на Украине.

«В последнее время Владимир Владимирович обращается и к действующему руководству страны, и к ее народу, который также является самостоятельным субъектом политики, — заявил бывший депутат Верховной рады. — Ведь это именно народ выбирает власть, и Путин как бы говорит ему: «Если у вас будет нормальное, вменяемое правительство и хороший президент, то мы готовы снова стать близкими друзьями».

Эксперт объяснил желание российского лидера восстановить отношения и снять санкции с украинцев тем, что экономики двух наших народов издавна были тесно взаимосвязаны.

«Поэтому Путин дает им сигнал: давайте вместе работать! — сказал собеседник ФАН. — То же касается и гуманитарной сферы: мы готовы поделиться с братской Украиной своей вакциной от коронавируса! Но вот только будет ли на нее запрос от Киева? Они уже воротят нос и кричат «что угодно, только не помощь Москвы!», подражая тем самым европейцам и американцам, также поспешившим отвергнуть наше лекарство!»

Олейник объяснил, что больше всего в своей «восточноевропейской политике» Запад боится тандема Путина и Медведчука, который возможен, если народ Украины выберет последнего главой своего государства.

«У них есть свой устоявшийся формат общения, — считает экс-парламентарий. — У них длительные и весьма доверительные отношения: напомню, что когда Медведчук обращался к российскому президенту по вопросам обмена военнопленными, они решались намного быстрее! То же самое будет и с экономикой, и с финансовой поддержкой со стороны Москвы, если во главе украинского государства будет стоять лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Автор: Игнат Старцев

Источник:

https://riafan.ru/1318696-eks-deputat-rady-obyasnil-pochemu-zapad-boitsya-tandema-putina-i-medvedchuka