Киев сейчас находится в «желтой» карантинной зоне, но вскоре может оказаться в «оранжевой», а затем и в «красной».

Об этом сообщил в комментарии «РБК-Украина» глава киевской Госпродспоживслужбы Олег Рубан.

По его словам, вопрос зонирования Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций пересмотрит уже сегодня, 8 октября.

Почему Киев может оказаться в «оранжевой» эпидемической зоне

Из-за количества выявленных за последние 7 дней случаев COVID-19 — более чем сотни случаев на 100 тысяч населения. Кроме того, пациенты с COVID-19 заполнили столичные медучреждения.

«Комиссия рассмотрит вопрос об изменении цвета по показаниям. Город Киев попадает в «оранжевую» зону. Большая проблема сегодня с койкоместами, наполненность – почти на 75-70%», – объяснил Рубан.

При этом, если заполненность койкомест более 60% будет держаться дольше 5 суток, карантинные мероприятия в городе могут стать жестче. И не исключено, что со временем столица окажется даже в «красной» эпидемической зоне.

«В Киеве это только началось. Может быть и «красная» зона, но основная задача – не допустить этого … Ежедневно проводится увеличение койкофонда, что является сегодня основным критерием внедрения жестких карантинных мероприятий», – пояснил он.

Как сообщалось ранее, в Украине уже заняты 66,2% коек для пациентов с COVID-19.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 5 397 случаев COVID-19.