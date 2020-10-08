Киев может оказаться в «красной» карантинной зоне, — об этом предупредил глава киевской Госпродспоживслужбы Олег Рубан. Причина: количество выявленных за последние 7 дней случаев COVID-19, а также заполненные столичные медучреждения.

С больницами действительно трудно, и об этом сообщают не только чиновники, но и пользователи сети. Так, «Муніципальна Варта Києва» в Facebook опубликовала видео, которое как утверждается, сняли у одной из киевских больниц, принимающих пациентов с коронавирусом. На кадрах видно, что у входа образовалась огромная очередь из машин «скорой».

Отметим, на видео инфекционное отделения Киевской городской клинической больницы №9.

"Коронавірусу немає!" — казали вони.Київська клінічна лікарня номер 9. Черга карет швидкої допомоги до інфекційного відділення. В кожному з автомобілів інфікований на COVID-19. Любіть маму та Україну. Мийте руки милом.Оновлення:Поспілкувавшись з керівництвом 9-ї лікарні, ми з’ясували, що інформація щодо «в кожному з автомобілів хворий на COVID-19» не відповідає дійсності!Проте це не означає, що можна розслабитись та припинити дотримуватись карантину, бережіть себе! Geplaatst door Муніципальна Варта Києва op Woensdag 7 oktober 2020

Что касается количества больных, то только за последние сутки число новых пациентов с COVID-19 увеличилось более, чем на 400 человек. Вспышка коронавирусной инфекции наблюдается в Киевском национальном университете им. Т.Г.Шевченко — студентов учреждения с 8 октября перевели на дистанционное обучение.

«Деканам факультетов, директорам институтов, колледжей, лицея с 8.10.2020 года до 23.10.2020 года перевести обучение с аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения», — говорится в ректорском приказе.

В общежитиях университета, а также в корпусах и на территории учебного заведения усиливают пропускной режим.

Но страдают не только киевские учебные заведения. Во Львове, к примеру, на карантин закрыли лицей международных отношений имени Стуса — там болеют 2 учеников и 6 педагогов.

Как сообщалось ранее, в Украине уже заняты 66,2% коек для пациентов с COVID-19.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 5 397 случаев COVID-19.