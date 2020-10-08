По состоянию на 7 октября, по результатам рейтинга партий на местных выборах пятипроцентный барьер преодолевают 5 партий.

Об этом свидетельствует опрос социологической группы «Рейтинг», пишет «Обозреватель».

Среди тех, кто уже определился со своим выбором, за партию «Слуга народа» отдают голоса 17,2%, «Оппозиционную платформу – За жизнь» – 12,6%, «Европейскую солидарность» – 11,7%, «Батькивщину» – 7,5%, «За будущее» – 7,2%.

Пятипроцентный барьер не преодолевают партии: «Наш край» – 4,0%, Радикальная партия Олега Ляшко – 3,9%, УДАР Виталия Кличко – 3,0%, партия Шария – 2,6%, ВО «Свобода» – 2,4%, партия «Голос», «Победа Пальчевского», «Сила и честь» – по 1,6%, партия «Пропозиция» – около 1%.