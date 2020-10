Нобелевская премия по литературе 2020 года вручена американской поэтессе Луизе Глюк.

Об этом сообщили на официальном сайте премии.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020