В Шевченковском районном суде Киева началось очередное слушание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Подробности сообщает «Страна».

Издание отмечает, что это уже второе заседание, и проходит оно с присяжными. Трое присяжных из основного состава располагаются рядом с судьями, двое запасных — на скамье в судебном зале.

В зале суда находятся подсудимые: Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, Андрей Антоненко, а также мама Андрея Антоненко.

В ходе заседания прокурор заявил ходатайство об отводе одному из основных присяжных — Михайленко. Причина: его место проживания находится не в том районе, где проходит суд. Сторона защиты обвиняемых поддержала ходатайство прокурора, так как имеются еще и запасные присяжные.

Суд удовлетворил ходатайство, и Михайленко отстранили. После этого был объявлен технический перерыв, за время которого должны из числа запасных присяжных выбрать третьего человека в основной состав.