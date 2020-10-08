Армения заявляет, что Азербайджанские ВС подвергли артиллерийскому обстрелу уникальный архитектурный комплекс — собор Казанчецоц (Собор Святого Христа Всеспасителя) — главный символ Шуши.

Об этом со ссылкой на Информационный штаб Арцаха пишет ArmeniaSputnik.

Также сообщается, что на момент обстрела в соборе находились дети. К счастью, никто не пострадал, но дети в сильном стрессе.

Издание напоминает, что архитектурный комплекс состоит из церкви (1868—1887 годы) и колокольни (1858 год). После Шушинской резни 1920 года собор перестал функционировать. В советский период собор использовался в качестве амбара и гаража. В это время он находился в полуразрушенном состоянии, отсутствовал купол церкви. Во время Карабахской войны здесь находился склад ракет системы «Град». Собор был полностью восстановлен и с 1998 года является действующим храмом.

Армения также заявляет, что Азербайджанские ВС не прекращают обстрелы населенных пунктов в Карабахе. Степанакерт продолжает подвергаться артиллерийским обстрелам.

Мощный обстрел ведется и по окрестностям Степанакерта