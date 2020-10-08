Детективы НАБУ совместно с силовиками из СБУ проводят обыски в рамках расследования относительно возможных злоупотреблений в «Украинском Дунайском пароходстве».

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он напомнил, что год назад уволили бывшего руководителя «УПД» Дмитрия Чалого, который утверждал об убыточности пароходства, но вместе с тем проявлял готовность приватизировать предприятие. Компания в 2019 году имела многочисленные долги.

«Через месяц Украинское Дунайское пароходство возглавил Алексей Хомяков, перед которым была поставлена задача не только вывести компанию в прибыль, но и максимально способствовать в расследовании коррупционных схем на предприятии, которыми намеренно доводили компанию до банкротства», – пишет Криклий.

По его словам, речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 барж, которые принадлежали пароходству и которые затем были вывезены за границу.

В СБУ сообщают о блокировании противоправной деятельности коммерсантов, которые присвоили судна ЧАО «Украинское Дунайское пароходство»:

«В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что противоправную сделку организовало в 2017-2018 годах руководство одной из коммерческих структур, которая арендовала у пароходства 32 баржи. Злоумышленники незаконно перевезли баржи в одну из стран Черноморского бассейна и переоборудовали их. После этого плавсредства по поддельным документам использовались в украинской акватории».

Правоохранители пришли с обысками по месту жительства фигурантов и офисах ряда фирм, задействованных в схеме.

Одновременно с этим бывший нардеп Сергей Лещенко в Telegram сообщает, что детективы НАБУ совместно с СБУ провели обыски в офисах и по месту жительства депутатов Одесского областного совета от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Народный депутат ОПЗЖ Татьяна Плачкова подтверждает информацию об обысках в одесских офисах пророссийской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

Фото 8NEWS. В кадр также попал нардеп и кандидат в мэры Одессы Николай Скорик.