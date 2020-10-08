В Запорожье родственники умершей пациентки с пневмонией пытались задушить врача «скорой».

Подробности сообщаются в сюжете alexua.tv.

На больничную койку попала медик из бригады, которая приехала по вызову к женщине, которая давно болела. Врач пыталась «откачать» пациентку, которая перестала дышать.

«Женщина болела несколько дней, к ней и ранее вызывали «скорую», была диагностирована пневмония и предлагалась госпитализация, но родственники отказались», — рассказывает завподстанции службы скорой помощи Шевченковского района Марина Карпова.

Она предполагает, что родственники решили отыграться на враче. Пострадавшая оказалась на больничной койке. У женщины, которая скончалась, подтвердили коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Карпова также добавила, что родственники скрыли COVID-19 и бригада, которая несколько раз выезжала, подвергала себя опасности.

Как сообщалось ранее, Киев может оказаться в «оранжевой», а затем и в «красной» карантинной зоне из-за ситуации с COVID-19.

Напомним, в Украине уже заняты 66,2% коек для пациентов с COVID-19.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 5 397 случаев COVID-19.