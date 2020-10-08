В Житомирской области утром в арендованной квартире нашли тела троих военнослужащих-контрактников.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.
Чрезвычайное происшествие произошло в селе Новоивницкое Андрушевского района.
«Умершие — военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской областей, 21-летний уроженец города Черновцы. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили», — говорится в сообщении правоохранителей.
Что стало причиной их смерти, неизвестно. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не выявлено.
Как сообщалось ранее, в одной из воинских частей Национальной гвардии в Вышгороде Киевской области срочник умер после издевательств.
Позже стало известно, что его пытались реанимировать до приезда врачей.