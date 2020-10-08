В октябре украинцы получат один дополнительный выходной посреди рабочей недели.

НАРОДНАЯ ПРАВДА напоминает, что 14 октября, которое в этом году выпадает на среду, в Украине празднуют День защитника Украины – это государственный праздник, который официально является нерабочим днем. Кроме того, в этот же день отмечается большой православный праздник – Покров Пресвятой Богородицы, а также День украинского казачества.

Каникулы для школьников

Министерство образования и науки Украины рекомендует осенние каникулы для школьников на период с 26 октября по 1 ноября включительно. В этом году старт каникул могут передвинуть, поскольку 25 октября в Украине будут проходить местные выборы.

Когда переводят часы на зимнее время

25 октября украинцы переведут стрелки часов на зимнее время – на один час назад.