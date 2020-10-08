В Луганской области в районе населенного пункта Золотое-5 (Михайловка) женщина подорвалась вместе с сыном на взрывном устройстве.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

По словам пострадавшей, она вместе с сыном и дочкой искала свою корову в поле вблизи Золотого-5 (Михайловки) и наступила на взрывное устройство. Она также сообщила, что получила серьезные ранения

левой ноги, которую пришлось ампутировать ниже колена. Кроме того, она получила многочисленные ранения правой ноги. Ее сын получил ранения глаз. Дочь, к счастью, не пострадала. Девочка обратилась за помощью к сестре пострадавшей.

Врачи больницы неподконтрольного Первомайска также сообщил наблюдателям, что к ним

доставили женщину (40-49 лет) с ранениями, соответствующими последствиям срабатывания

взрывного устройства, и добавили, что уже прооперировали пострадавшую.

Кроме того, медики больницы в Луганске сообщили команде Миссии, что ребенка доставили к ним. Мальчика прооперировали.