Внефракционный народный депутат Гео Лерос заявил, что начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов «смотрящий» в силовом ведомстве.

Об этом депутат сообщил у себя в Facebook.

«Мы на Наумова вышли после того, как начали раскрывать коррупционные связи «смотрящих» по всей стране. Сам Наумов, с момента своего назначения в Службу безопасности Украины — фигурант двух уголовных производств. Он всегда направляет свои усилия на построение собственной коррупционной вертикали среди подчиненных сотрудников и организацию работы по вымогательству взяток от коммерческих структур за невмешательство в их хозяйственную деятельность с целью личного обогащения», — говорится в сообщении Лероса.

Депутат также добавил, что в Киеве «Наумов через начальника киевского СБУ Олега Головаша получает от Дениса Комарницкого (главного коррупционера столицы) процент от всех бюджетных платежей, поэтому сумки в СБУ Комарницкий завозит на оперативном авто СБУ прямо во двор Службы безопасности».

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