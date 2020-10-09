Погода в Украине на выходных порадует теплом и солнцем.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, выходные все еще будут теплыми. В дневные часы ожидается + 16 + 20 градусов, на юге до +23 градусов, посвежеет в воскресенье в западных областях, + 13 + 16 градусов.

При этом суббота будет преимущественно сухой, только в Одесской, Николаевской, местами в Крыму пройдут дожди.

В воскресенье дожди ожидаются на западе, юге, частично на востоке и в центре. В северных областях существенные осадки маловероятны. Ночью и утром — местами туманы.

В Киеве на выходных синоптик обещает теплую погоду без осадков.