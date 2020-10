Нобелевский комитет объявил лауреата премии мира в 2020 году. Им стала Всемирная продовольственная программа.

Отметим, Всемирная продовольственная программа — гуманитарная организация, которая борется с голодом.

В Нобелевском комитете заявили, что продовольственную программу ООН наградили «за усилия в борьбе с голодом, за вклад в создание условий для достижения мира в зонах конфликтов и за ведущую роль в попытках предотвратить использование голода как орудия войны и конфликтов».

В 2019 году Всемирная продовольственная программа помогла почти 100 миллионам человек в 88 странах.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020