В столицу Киргизии, Бишкек, вводят воинские подразделения и военную технику после того, как президент Сооронбай Жээнбеков объявил режим чрезвычайного положения.

Об этом пишет «Интерфакс».

Военные займутся «организацией блок-постов, пресечением вооруженных столкновений, обеспечением охраны правопорядка и защитой мирного населения».

Отметим, режим чрезвычайного положения начнет действовать с 20 часов 9 октября 2020 года до 8 утра 21 октября.

Комендантом столицы Киргизии на время действия режима ЧВ назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев.

Российские СМИ также сообщали, что на площади в центре Бишкека произошли столкновения между протестующими. Были задержания, слышны взрывы и выстрелы.

Фото: МБХ Медиа-Telegram

Как известно, с 5 октября в Бишкеке проходят акции протеста — люди не согласны с результатами парламентских выборов. Протестующие уже захватили здания парламента и мэрии, а также освободить из СИЗО бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и бывшего депутата и оппозиционного политика Садыра Жапарова. 6 октября ЦИК Киргизии официально аннулировал результаты парламентских выборов.