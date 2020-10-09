Румыния прекратила авиационное сообщение с Украиной из-за эпидемической ситуации с COVID-19.

Согласно сообщению румынского телеканала Digi24, правительство Румынии приняло решение о прекращении авиасообщения со странами «желтой» зоны карантина — в этот список входит и Украина.

Одновременно с этим Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной» и «зеленой» зон. В «красной» зоне такие страны, как: Израиль, Чехия, Франция, Бельгия, Великобритания, ОАЭ. Всего в «красной» зоне 46 стран.

Возвращаясь из «красных» стран, украинцы должны проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

Напомним, Кабмин рассмотрит возможность введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, если это инициирует президент. Сейчас такой необходимости нет. При этом в стране могут ввести «карантин выходного дня».