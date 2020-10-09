В Украине проблемы с выплатами пенсий будут продолжаться до 2050 года. Только после этой даты на пенсию будет выходить меньшее количество людей, ведь в 90-е годы рождаемость резко сократилась. Как известно ранее, премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что через 15 лет в Украине не будут платить пенсии.

Эксперт в сфере пенсионного обеспечения, ведущий научный исследователь Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко в комментарии «Апострофу» сообщила, что проблемы с пенсиями будут еще 30 лет.

Отметим, до сих пор в Украине функционирует только солидарная пенсионная система, а накопительная появится не скоро. Но, по словам эксперта, проблема накопительных пенсий заключается в том, что для накопления пенсии как ежемесячной выплаты, которая будет приходить до конца жизни, нужно иметь либо очень большие средства, либо очень долгое время копить.

«Если господин Шмыгаль в 2021 году введет накопительную пенсию, то через 15 лет там не будет пенсии. За 15 лет там не сформируется никакой пенсии, как ежемесячной существенной выплаты. Там не будет просто денег на это, не хватит», – прояснила ученый.

По ее словам, чтобы накопить достаточный объем средств на пенсию, то откладывать придется не менее 20 лет, а скорее все – 40.

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«Конечно, проблема накопительных пенсий в том, что мы не можем ждать так долго. Если вернуться к демографии, то к 2050 году у нас будут самые сложные годы, а дальше ситуация более-менее выровняется. После 2050-го начнут выходить на пенсию менее многочисленные когорты рожденных в 90-х годах. Тогда рождаемость резко сократилась. То, что сейчас чувствует наш рынок труда и наша экономика – нехватка людей трудоспособного возраста – приведет к уменьшению числа пенсионеров после 2050. Уже будет не такая сложная ситуация. Количество пожилых людей начнет уменьшаться», – отметила Ткаченко.