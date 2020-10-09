Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в коммунальных медицинских учреждениях скоро закончатся места из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. В связи с этим он обращается к премьер-министру и министру здравоохранения.

Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции.

«Я обращаюсь к премьер-министру и министру здравоохранения выполнить задекларированные обещания. И предоставить коечный фонд и специалистов для лечения больных коронавирусом в государственных медучреждениях, расположенных в Киеве», — сказал Кличко.

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Мэр пояснил, что речь идет о заведениях Национальной академии медицинских наук, Министерства здравоохранения и ведомственных медучреждениях: «Эти заведения, подчеркну, находятся в столице. И не могут оставаться в стороне и не предоставлять киевлянам необходимую помощь».

Как сообщалось ранее, Кабмин рассмотрит возможность введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса, если это инициирует президент. Сейчас такой необходимости нет. При этом могут ввести «карантин выходного дня».