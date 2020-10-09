В Николаеве 6 полицейских фигурируют в скандале с пытками в одном из отделов полиции — открыто уголовное производство.

Подробности сообщает Государственною бюро расследований.

По информации правоохранителей, 7 октября сообщили о подозрении в истязании по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины) временно исполняющему обязанности начальника и старшему следователю одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Кроме того, ранее следователи ГБР сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, 4 правоохранителям:

начальнику отделения одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области;

оперуполномоченному одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области;

начальнику сектора криминальной полиции одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области;

курсанту Национальной академии внутренних дел, который был направлен в данный отдел полиции для обеспечения общественной безопасности и порядка.

«По данным следствия, 21 апреля 2020 в рамках уголовного производства по факту похищения электроэнергии для майнинга криптовалюты через оборудование «Asic Bitmain Antminer» правоохранители провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и администрировал указанное оборудования. В тот же день подозреваемые заставили гражданина зайти в отделение полиции и по очереди заводили его в служебные кабинеты, а там избивали», — говорится в сообщении ГБР.

Всем 6 подозреваемым вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранении от занимаемых должностей.